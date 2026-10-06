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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Goddess Durga will be enshrined at 900 locations across the district, and the 'Ram Barat' procession will be taken out at five places.

Jhansi News: जनपद में 900 स्थानों पर विराजेंगी मां दुर्गा, पांच जगहों पर निकलेगी राम बरात

Tue, 06 Oct 2026 01:33 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:33 AM IST
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Goddess Durga will be enshrined at 900 locations across the district, and the 'Ram Barat' procession will be taken out at five places.
फोटो ऑफ&nbsp;द&nbsp;डे&nbsp;...&nbsp;नवरात्र&nbsp;की&nbsp;तैयारी&nbsp;...&nbsp;नवरात्र&nbsp;के& - फोटो : Archive
झांसी। आगामी पर्वों और त्योहारों के मद्देनजर कलक्ट्रेट सभागार में पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जानकारी दी गई कि जनपद में 900 स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित होंगी। इसके अलावा छह-छह स्थानों पर मेले लगने के साथ ही रामलीला का भी मंचन होगा। पांच जगहों पर राम बरात निकलेंगी।
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यह बैठक धर्म गुरुओं, दुर्गा पंडाल के आयोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संपन्न हुई। इसमें नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और अग्रसेन जयंती जैसे त्योहारों को हर्षोल्लास व सौहार्द से मनाने पर चर्चा की गई। एडीएम प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि आगामी एक माह का समय संवेदनशील है। क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और कंट्रोल रूम सक्रिय रखा जाए। दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना सुरक्षित स्थानों पर हो, ताकि सड़क पर सामान्य यातायात प्रभावित न हो। रामलीला हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। देर रात तक मंचन के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ कड़ाई से पेश आएं।
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मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम के समय पुलिस बल की तैनाती के साथ ही बेरिकेडिंग और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। नदियों का जलस्तर बढ़ा होने से अस्थायी तालाबों में विसर्जन कराया जाना उचित रहेगा। रामलीला पंडालों के आसपास भी सीसीटीवी कैमरे और फायर सेफ्टी सिस्टम लगाने का सुझाव दिया गया। पर्वों एवं त्योहारों के दौरान तय रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने कहा की ड्यूटी पर तैनात पुलिस आरक्षी अपनी तैनाती स्थल पर ही रहें। उन्होंने आश्वस्त कराया कि उपद्रवियों, अराजक तत्वों, शोहदों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इस दौरान एडीएम पल्लवी मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट योगेश्वर सिंह आदि मौजूद रहे।
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