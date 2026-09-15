Jhansi News: कच्ची शराब के साथ चार महिलाएं गिरफ्तार

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अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार महिलाओं में डेरा अशोकनगर बकायन निवासी अंजू कबूतरा के कब्जे से 20 लीटर, टहरौली खास निवासी पिंकी पत्नी कबूतरा के कब्जे से 22 लीटर, अशोकनगर कबूतरा डेरा निवासी अनीशा उर्फ निशा के कब्जे से 18 लीटर तथा अशोकनगर बकायन निवासी प्रतिज्ञा पत्नी रोविंद के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। चारों आरोपियों के विरुद्ध थाना टहरौली में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई। अभियान में उपनिरीक्षक गिरजेश कुमार शामिल रहे।

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टहरौली। क्षेत्राधिकारी रक्षपाल सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी सरिता मिश्रा द्वारा शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस ने चार महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 75 लीटर कच्ची शराब की बरामद की।