Jhansi News: झांसी-आगरा के बीच 30 नवंबर से दो दिसंबर तक चार ट्रेन रहेंगी निरस्त
झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:35 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:35 AM IST
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झांसी। धौलपुर-आगरा कैंट सेक्शन में खारी नदी पुल पर स्टील गार्डर की री-गर्डरिंग का कार्य 30 नवंबर से दो दिसंबर तक किया जाएगा। जिसकी वजह से चार ट्रेन निरस्त रहेंगी। दो ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट होंगी। झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि धौलपुर-आगरा कैंट सेक्शन में जाजऊ-भांडई स्टेशनों के बीच खारी नदी पुल (ब्रिज संख्या 1331/1) पर स्टील गार्डर की री-गर्डरिंग 30 नवंबर से दो दिसंबर तक होगी। इसके चलते चार ट्रेनों का निरस्तीकरण होगा। एक ट्रेन का आगरा कैंट पर शॉर्ट टर्मिनेशन किया जाएगा। उन्होंने बताया ट्रेन संख्या 11901 झांसी-आगरा कैंट, ट्रेन संख्या 11902 आगरा कैंट-झांसी, ट्रेन संख्या 11807 झांसी-आगरा कैंट तथा ट्रेन संख्या 11808 आगरा कैंट-झांसी एक से दो दिसंबर तक निरस्त रहेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 12279/12280 झांसी-नई दिल्ली-झांसी 30 नवंबर से दो दिसंबर तक आगरा कैंट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। ब्यूरो
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