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Jhansi News: दमकल विभाग ने जारी किए विशेष हेल्पलाइन नंबर

Sun, 08 Nov 2026 01:23 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:23 AM IST
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Fire department issues special helpline numbers
झांसी। दिवाली को देखते हुए अग्निशमन विभाग की ओर से विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय के मुताबिक आग लगने की सूचना तत्काल दमकल विभाग को दें, जिससे तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके।
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उन्होंने बताया कि आग लगने की स्थिति पर झांसी के लिए 9454418431 और 9454418432, मोंठ के लिए 9454418433 और 9454418434, मऊरानीपुर के लिए 7839861599, गरौठा के लिए 9454418435 और 9454418436 और समथर के लिए 6387341567 नंबर पर जानकारी दी जा सकती है।
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आतिशबाजी की बिक्री समेत हादसों को रोकने के लिए अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि आतिशबाजी की दुकानों के बीच कम से कम 50 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आतिशबाजी न बेचने के निर्देश दिए गए हैं। सीएफओ ने कहा कि आग लगने पर घबराने के बजाय धैर्य और सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है। पटाखों से कपड़ों में आग लगने पर दौड़ने के बजाय जमीन पर लेटकर लुढ़कने की सलाह दी गई है।
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