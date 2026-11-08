Jhansi News: दमकल विभाग ने जारी किए विशेष हेल्पलाइन नंबर

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उन्होंने बताया कि आग लगने की स्थिति पर झांसी के लिए 9454418431 और 9454418432, मोंठ के लिए 9454418433 और 9454418434, मऊरानीपुर के लिए 7839861599, गरौठा के लिए 9454418435 और 9454418436 और समथर के लिए 6387341567 नंबर पर जानकारी दी जा सकती है।आतिशबाजी की बिक्री समेत हादसों को रोकने के लिए अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि आतिशबाजी की दुकानों के बीच कम से कम 50 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आतिशबाजी न बेचने के निर्देश दिए गए हैं। सीएफओ ने कहा कि आग लगने पर घबराने के बजाय धैर्य और सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है। पटाखों से कपड़ों में आग लगने पर दौड़ने के बजाय जमीन पर लेटकर लुढ़कने की सलाह दी गई है।