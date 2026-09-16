Jhansi News: फसल बीमा के लिए खसरा की जांच कराएं किसान

विज्ञापन





टोड़ी फतेहपुर। पंजाब नेशनल बैंक टोड़ी फतेहपुर शाखा प्रबंधक ईशू गुप्ता ने केसीसी धारक किसानों से अपील की है कि वे अपनी भूमि के खसरा विवरण की जांच अवश्य करा लें। किसान बैंक शाखा में शाखा उप प्रबंधक जितेंद्र कुमार सिंह से संपर्क कर अपने खसरा का सत्यापन करा सकते हैं। खसरा विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे समय रहते ठीक कराया जा सकेगा। इससे खरीफ 2026 में नष्ट हुई फसल के लिए फसल बीमा का लाभ लेने में किसानों को परेशानी नहीं होगी। संवाद