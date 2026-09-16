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Jhansi: शराब पीने से मना करने पर नगर निगम के सुपरवाइजर का सिर फोड़ा, प्रेमनगर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी

Wed, 16 Sep 2026 11:09 AM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Wed, 16 Sep 2026 11:09 AM IST
सार

सुपरवाइजर ने पुलिस को बताया कि बिजौली तालाब पर कुछ लोग शराब पी रहे थे। गाड़ियां सड़क के बीच खड़ी की गई थीं। जिसका विरोध करने पर युवकों ने उस पर हमला कर दिया।

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Jhansi: Municipal Corporation supervisor's head smashed for refusing to drink alcohol
पुलिस - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
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स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संवारे गए बिजौली तालाब के पास शराब पी रहे युवकों ने विवाद होने पर नगर निगम के सुपरवाइजर का लोहे की रॉड से मारकर सिर फोड़ दिया। घायल सुपरवाइजर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी तहरीर पर प्रेमनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
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नगर निगम के जोन-दो हंसारी में तैनात सुपरवाइजर अविनाश सेंगर ने पुलिस को बताया कि सोमवार शाम करीब 7:05 बजे वह बिजौली तालाब गए थे। यहां कुछ लोग शराब पी रहे थे। गाड़ियां सड़क के बीच खड़ी की गई थीं। शराब पीने से मना करने पर आरोपी गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर देवेंद्र राजपूत समेत तीन युवकों ने उस हमला कर दिया। लोहे की रॉड मारकर सिर फोड़ दिया। उसने बिजौली चौकी जाकर सूचना दी। पुलिस ने उसे अस्पताल भेजा। प्रभारी निरीक्षक तुलसीराम पांडेय के मुताबिक घायल सुपरवाइजर की तहरीर पर आरोपी देवेंद्र राजपूत समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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