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Jhansi News: किसानों ने खाद वितरण में लगाया मनमानी का आरोप

Tue, 06 Oct 2026 01:18 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:18 AM IST
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Farmers allege arbitrariness in fertilizer distribution.
एरच। साधन सहकारी समिति इसकिल में सोमवार को डीएपी खाद वितरण में मनमानी से किसान नाराज हो गए। किसानों ने विभागीय कर्मियों पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने व्यवस्था में सुधार और नियमानुसार वितरण की मांग की। किसानों ने कहा कि असरदार लोगों को बिना नियम और इंतजार के खतौनी क्षमता से अधिक खाद दी जा रही है। जबकि लाइन में खड़े किसानों को घंटों इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिल रही थी। किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों से किसान आईडी के अनुसार पुलिस मौजूदगी में खाद वितरण की मांग की। नाराजगी जताने वालों में देशराज, चिंतामन, चरण सिंह, नूर मोहम्मद, मदन मोहन, वीर सिंह आदि शामिल रहे। समिति सचिव महेंद्र सिंह यादव के अनुसार, सोमवार को टोकन और फार्मर आईडी से 25 टन खाद वितरित हुई। संवाद
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चार गांव के किसानों को आज मिलेगी खाद
बंगरा। विकासखंड बंगरा के पठाकरका स्थित सरकारी गोदाम से मंगलवार को रोस्टर के अनुसार खाद का वितरण होगा। सहकारी समिति के अध्यक्ष अजय पाल सिंह उर्फ छिद्दू राजा ने बताया कि मंगलवार को ग्राम बिजना, बांसार, धवारी व दादपुरा के किसानों को खाद दी जाएगी। संवाद
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