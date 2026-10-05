Jhansi News: खेत पर गए किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

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झांसी। बड़ागांव थाना क्षेत्र के भूपनगर गांव में शनिवार को राजेश कुमार (48) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह अपने खेत की रखवाली करने गए थे। रात तक घर न लौटने पर परिजन उन्हें तलाशते हुए खेत पर पहुंचे। वहां राजेश बेसुध अवस्था में मिले। परिजन उन्हें तुरंत मेडिकल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच कर रही है। बड़ागांव थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत की सही वजह पता चलेगी। राजेश के परिवार में पत्नी ममता और बेटा आशीष हैं। मौत की खबर सुनकर पत्नी ममता बेसुध हो गईं।

