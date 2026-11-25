Jhansi News: अधिक से अधिक नए मतदाताओं के फॉर्म-6 भरवाकर जमा कराएं
झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:57 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:57 AM IST
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झांसी। मतदाता सूची को शत-प्रतिशत शुद्ध करने के लिए अधिक से अधिक नए मतदाताओं के फॉर्म-6 भरवाकर जमा कराएं। मतदाता सूची में कोई त्रुटि हो तो उसे भी दूर कराएं। यह निर्देश मंगलवार को मंडलायुक्त कृष्ण कुमार ने आयुक्त सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में दिए। उन्होंने निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर)-2026 के तहत चल रहे कार्यों की जानकारी ली।
जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर एसएसआर का डाटा उपलब्ध कराया गया है। उनसे सुझाव और आपत्तियां भी मांगी गई हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में अब भी कोई त्रुटि हो तो उसकी जानकारी दें। निर्धारित फॉर्म भरवाकर उसमें सुधार कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से मतदाता स्वयं भी अपना फॉर्म भर सकते हैं।
बैठक में भाजपा के उदय लुहारी ने मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 383, 384 और 385 खरकासानी/मऊ देहात की समस्या उठाई। उन्होंने कहा कि यहां के मतदाता अलग-अलग बूथों पर मतदान करते हैं। ऐसे में उन्हें एक ही बूथ पर मतदान की सुविधा दी जाए।
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उन्होंने सदर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 246 के बीएलओ के ग्वालियर से आने और बूथ संख्या 242 के बीएलओ के अपने बूथ पर उपस्थित नहीं रहने की शिकायत भी की। इसमें सुधार कराने की मांग की।
बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन कुंवर पंकज, उप जिला निर्वाचन अधिकारी पल्लवी मिश्रा, ईआरओ झांसी नगर विधानसभा मनीषा धार्वे, ईआरओ मऊरानीपुर मनोज कुमार और प्रभारी एडीईओ आरके पाल मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा के सत्येंद्र खरे, कांग्रेस के गिरिजा शंकर राय, बसपा के राजेंद्र सिंह, आप के अरशद खान और अपना दल के मो. शाहिद आदि उपस्थित रहे।
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जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर एसएसआर का डाटा उपलब्ध कराया गया है। उनसे सुझाव और आपत्तियां भी मांगी गई हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में अब भी कोई त्रुटि हो तो उसकी जानकारी दें। निर्धारित फॉर्म भरवाकर उसमें सुधार कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से मतदाता स्वयं भी अपना फॉर्म भर सकते हैं।
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बैठक में भाजपा के उदय लुहारी ने मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 383, 384 और 385 खरकासानी/मऊ देहात की समस्या उठाई। उन्होंने कहा कि यहां के मतदाता अलग-अलग बूथों पर मतदान करते हैं। ऐसे में उन्हें एक ही बूथ पर मतदान की सुविधा दी जाए।
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उन्होंने सदर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 246 के बीएलओ के ग्वालियर से आने और बूथ संख्या 242 के बीएलओ के अपने बूथ पर उपस्थित नहीं रहने की शिकायत भी की। इसमें सुधार कराने की मांग की।
बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन कुंवर पंकज, उप जिला निर्वाचन अधिकारी पल्लवी मिश्रा, ईआरओ झांसी नगर विधानसभा मनीषा धार्वे, ईआरओ मऊरानीपुर मनोज कुमार और प्रभारी एडीईओ आरके पाल मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा के सत्येंद्र खरे, कांग्रेस के गिरिजा शंकर राय, बसपा के राजेंद्र सिंह, आप के अरशद खान और अपना दल के मो. शाहिद आदि उपस्थित रहे।