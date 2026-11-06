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Jhansi News: जिला अधिवक्ता संघ का कार्यकाल पूरा, चुनाव की मांग

Fri, 06 Nov 2026 02:15 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:15 AM IST
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District Bar Associations term ends, demand for elections raised
झांसी। जिला अधिवक्ता संघ की वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल कथित रूप से पूरा हो गया है। इसके बाद नए चुनाव कराने की मांग तेज हो गई है। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है।
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उन्होंने एक माह के भीतर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की मांग की है। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिनंदन प्रजापति और अन्य पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपा। पत्र में बताया गया कि वर्तमान कार्यकारिणी का चुनाव 15 अक्तूबर, 2025 को हुआ था।
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चुनाव परिणाम 17 अक्तूबर, 2025 को घोषित किया गया था। कार्यकारिणी का कार्यकाल 18 अक्तूबर, 2025 से प्रारंभ हुआ था। चुनाव के समय सभी प्रत्याशियों से शपथ पत्र लिया गया था। इसमें स्पष्ट था कि एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यकारिणी स्वतः समाप्त हो जाएगी।
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देरी से नुकसान की आशंका
अधिवक्ताओं का कहना है कि चुनाव में अनावश्यक देरी से संघ को आर्थिक नुकसान हो सकता है और गरिमा भी प्रभावित हो सकती है। अधिवक्ता संघ के महामंत्री छोटेलाल वर्मा ने बताया कि कार्यकारिणी ने 3 दिसंबर को शपथ ग्रहण किया था। उसी दिन से एक साल का कार्यकाल माना जाएगा, जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव टालना उनका मकसद नहीं है।
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