धनौरा : पीओएस और गोदाम के स्टॉक में 485 बोरियों का अंतर
झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:32 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:32 AM IST
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झांसी। बामौर ब्लॉक के धनौरा स्थित बी-पैक्स में खाद के स्टॉक का मिलान करने पर पीओएस मशीन में दर्ज मात्रा और गोदाम में उपलब्ध खाद के बीच 485 बोरियों का अंतर मिला है। अभिलेखों में यूरिया की 794 और एनपीके की 98 बोरियां दर्ज थीं, जबकि भौतिक सत्यापन में यूरिया की 325 और एनपीके की 82 बोरियां ही मिलीं। अंतर सामने आने के बाद संबंधित भंडार गृह को सील कर दिया गया। पीओएस मशीन और गोदाम की चाबी ककरबई थाने की पुलिस को सौंप दी गई है।
सहायक विकास अधिकारी (कृषि) जनवेंद्र सिंह ने खंड विकास अधिकारी के निर्देश पर बी-पैक्स धनौरा में खाद के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। जांच में पीओएस मशीन के रिकॉर्ड के अनुसार इफको यूरिया का स्टॉक 35.73 मीट्रिक टन यानी 794 बोरी और एनपीके का 4.90 मीट्रिक टन यानी 98 बोरी दर्ज मिला। इसके मुकाबले गोदाम में यूरिया की 14.625 मीट्रिक टन यानी 325 बोरी और एनपीके की 4.10 मीट्रिक टन यानी 82 बोरी ही उपलब्ध थी। इस तरह यूरिया की 469 और एनपीके की 16 बोरियां कम मिलीं।
जांच के दौरान सचिव दौलतराम स्टॉक में मिले अंतर का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया। पीओएस मशीन और गोदाम की चाबी पुलिस को सौंप दी गई। जांच के लिए खाद के नमूने भी लिए गए हैं।
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जिला कृषि अधिकारी कुलदीप मिश्रा ने बताया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। मामले में आगे की जांच के बाद ही स्टॉक में कमी के कारणों का पता चल सकेगा।
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सहायक विकास अधिकारी (कृषि) जनवेंद्र सिंह ने खंड विकास अधिकारी के निर्देश पर बी-पैक्स धनौरा में खाद के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। जांच में पीओएस मशीन के रिकॉर्ड के अनुसार इफको यूरिया का स्टॉक 35.73 मीट्रिक टन यानी 794 बोरी और एनपीके का 4.90 मीट्रिक टन यानी 98 बोरी दर्ज मिला। इसके मुकाबले गोदाम में यूरिया की 14.625 मीट्रिक टन यानी 325 बोरी और एनपीके की 4.10 मीट्रिक टन यानी 82 बोरी ही उपलब्ध थी। इस तरह यूरिया की 469 और एनपीके की 16 बोरियां कम मिलीं।
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जांच के दौरान सचिव दौलतराम स्टॉक में मिले अंतर का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया। पीओएस मशीन और गोदाम की चाबी पुलिस को सौंप दी गई। जांच के लिए खाद के नमूने भी लिए गए हैं।
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जिला कृषि अधिकारी कुलदीप मिश्रा ने बताया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। मामले में आगे की जांच के बाद ही स्टॉक में कमी के कारणों का पता चल सकेगा।