Jhansi News: एशियाई खेलों में भारत की जीत पर झांसी में जश्न

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क्रिकेट की लोकप्रियता के कारण ही विश्व स्तर पर इस खेल का लगातार विस्तार हो रहा है। एशियाई महाद्वीप में लोकप्रियता के मामले में क्रिकेट ने सभी खेलों को पीछे छोड़ दिया है। एशियाई खेलों में भारतीय टीम के स्वर्ण पदक जीतने पर उन्होंने टीम को बधाई दी।- अजय मिश्रा, सचिव जेडीसीएवैश्विक स्तर पर क्रिकेट को फुटबॉल और टेनिस के समकक्ष रखा जा सकता है। एशियाई खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक के साथ अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराया, जो भारतीय खेल प्रेमियों के लिए बेहद सुखद अनुभव है।- संजय साहनी,-वर्तमान समय में क्रिकेट एशियाई देशों में सबसे ज्यादा खेला और देखा जाने वाला खेल है। एशियाई खेलों में दर्शकों की मौजूदगी के बीच भारतीय टीम का स्वर्ण पदक जीतना शानदार उपलब्धि है।- प्रतीक मजूमदार,जेडीसीएएशियाई खेलों में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल करना हर भारतीय को प्रसन्न कर रहा है। उन्होंने भारतीय टीम के साथ देशभर के क्रिकेट प्रेमियों को भी बधाई दी।- रविशंकर चौबे, जेडीसीए-एशियाड में पाकिस्तान पर जीत और स्वर्ण पदक हासिल होना हम सभी के लिए गर्व का विषय है। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया है।- विवेक खत्री, निदेशक जेडीसीए