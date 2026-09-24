Jhansi News: मंदिर में रखी दानपेटी का ताला तोड़कर नकदी चोरी
झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:22 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:22 AM IST
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ललितपुर। शहर के महावीरपुरा स्थित मां मंशादेवी हनुमान मंदिर की दानपेटी का ताला तोड़कर अज्ञात चोर उसमें रखी नकदी चोरी कर ले गए। मंदिर के पुजारी ने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। मोहल्ला महावीरपुरा निवासी अवधेश किलेदार ने एक शिकायती पत्र कोतवाली पुलिस को दिया। जिसमें बताया कि वह महावीरपुरास्थित मां मंशादेवी/ हनुमान जी मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में सेवा-पूजा का कार्य करता है। 22 सितंबर की रात को प्रतिदिन की भांति वह मंदिर के पट बंद करके अपने घर चला गया था। बुधवार की सुबह जब वह मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचा तो देखा कि मंदिर के मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ था, अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। अज्ञात चोर मंदिर के दानपेटी का ताला तोड़कर उसमें रखी नकदी चोरी करके ले गया था। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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