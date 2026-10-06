फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Cash and jewelry stolen from the homes of three people, including two PRD personnel, in Dhikauli village.

Jhansi News: ढिकौली गांव में दो पीआरडीकर्मी समेत तीन के घरों से नकदी और गहने चोरी

Tue, 06 Oct 2026 02:06 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
Cash and jewelry stolen from the homes of three people, including two PRD personnel, in Dhikauli village.
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन


झांसी। रक्सा थाना क्षेत्र के ढिकौली गांव में चोरों ने रविवार रात दो पीआरडीकर्मी (प्रांतीय रक्षक दल) समेत तीन घरों का ताला तोड़कर लाखों के सोने-चांदी के जेवरात उड़ा दिए। एक ही रात तीन घरों का ताला टूटने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर जा पहुंची। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है।

प्रेमनगर थाने में तैनात पीआरडीकर्मी रवि परिहार परिवार के साथ ढिकौली गांव में रहते हैं। रविवार रात प्रेमनगर थाने की नाइट ड्यूटी पर चले गए। घर में पत्नी सपना आौर दोनों बेटियां सो रही थीं। रात करीब बारह बजे चोर खेतों के रास्ते से आए। दीवार फांदकर घर के अंदर घुस गए।
विज्ञापन

बाहर से बंद की कमरे की कुंडी
सपना के कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। दूसरे कमरे में घुसकर चांदी की पायल, हाफ पेटी, चेन समेत आलमारी में रखे 60 हजार नकद उड़ा दिए। सुबह घर के बाहर की कुंडी लगी होने पर सपना ने फोन करेक जेठानी को बुलाया, तब घटना का पता चला।
विज्ञापन
विज्ञापन

कूलर की आवाज में चोरों की आहट का पता नहीं चला
रात में ही चोर रवि के पड़ोस में रहने वाले कल्लू परिहार के घर भी जा घुसे। बरामदे में पत्नी हिमांशु, बेटी और बेटा सो रहे थे। कूलर की तेज आवाज से उनको आहट नहीं सुनाई दी। चोरों ने दो कमरों में रखे बक्से और अलमारी के ताले तोड़कर सोने का मंगलसूत्र समेत अन्य जेवरात उड़ा दिए। वहीं, चोर गांव में रहने वाले पीआरडीकर्मी बृगपाल परिहार के घर जा घुसे। बृगपाल झांसी में रहकर प्राइवेट कंपनी की सुरक्षा में तैनात हैं। घर पर उनकी बुजुर्ग मां, भाई और बहन सीमा रहती हैं। तड़के पांच बजे गांव में शोर सुनकर सीमा की नींद टूटी। उनके भी दो कमरों के ताले टूटे हुए थे। कमरे के अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ था। चोर आलमारी से तीन जोड़ी पायल, एक मंगलसूत्र, दो झुमकी और नकदी समेट ले गए।
पुलिस को मिला बदमाशों का सुराग
सूचना मिलने पर डायल-112 समेत रक्सा थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। थाना प्रभारी के मुताबिक गांव के लोगों से अहम सुराग मिला है। उसके आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है।


0000
गांव में 40 पीआरडीकर्मी, छह हजार आबादी, पर सीसीटीवी कैमरे नहीं
रक्सा का ढिकौली गांव की आबादी करीब छह हजार है। इस गांव में 40 पीआरडीकर्मियों के आवास हैं। इसके बावजूद सुरक्षा के लिहाज से पूरे गांव में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। चोरी की घटना के बाद जब पुलिस ने कैमरों की तलाश शुरू की, तब उसको कोई भी कैमरा नहीं मिला। कैमरों के न होने की वजह से पुलिस को चोरों के आने और जाने के रास्ते के बारे में भी सटीक जानकारी नहीं मिल सकी। छानबीन करने पर मालूम चला कि चोर गांव के बाहरी रास्ते से होते हुए अंदर घुसे। वारदात के बाद दूसरे रास्ते से वह बाहर निकल भागे। पुलिस उनका सुराग लगा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed