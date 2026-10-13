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बीयू : 33 माह से लटका वैदिक गणित का रिजल्ट, दाखिले बंद

Tue, 13 Oct 2026 01:55 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:55 AM IST
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BU: Vedic Mathematics result pending for 33 months; admissions closed.
झांसी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय (बीयू) में जनवरी 2024 में हुई वैदिक गणित की परीक्षा का परिणाम अब तक जारी नहीं हुआ है। इससे कोर्स में नए दाखिले नहीं हो पा रहे हैं और इसके बंद होने की नौबत आ गई है।
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गणित विभाग ने सत्र 2023-24 में डेढ़-डेढ़ माह के वैदिक गणित और एडवांस वैदिक गणित के दो सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए थे। 18 सीटों वाले वैदिक गणित कोर्स में 12 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था, जिनमें से आठ ने जनवरी 2024 में परीक्षा दी थी। विभागाध्यक्ष डॉ. अवनीश कुमार के मुताबिक, परिणाम जारी करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और परीक्षा नियंत्रक को तीन बार पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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मुझे मामले की जानकारी नहीं है। पता करने के बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। - राजबहादुर, परीक्षा नियंत्रक, बीयू
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