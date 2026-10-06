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बीयू: पीएचडी प्रवेश परीक्षा 25 अक्तूबर को, बदल सकती है तिथि

Tue, 06 Oct 2026 01:47 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:47 AM IST
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BU: PhD entrance exam on October 25; date may change.
झांसी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय (बीयू) ने सोमवार को पीएचडी प्रवेश परीक्षा 25 अक्तूबर और पीएचडी कोर्स परीक्षा 30 अक्तूबर को कराना तय किया है। मगर इन परीक्षाओं की तिथि बदली जा सकती है, क्योंकि उक्त तिथियों पर पैट की परीक्षा होनी है।
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बीयू के आधिकारिक सूत्र के अनुसार 34 विषयों की पीएचडी प्रवेश परीक्षा के 850 आवेदन आए हैं। इनकी परीक्षा 25 अक्तूबर को कराई जाएगी। पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा 30 अक्तूबर को कराना तय किया है। वहीं, 25 और 30 अक्तूबर को उप्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की यूपीएसएसएससी पैट-2026 नोटिफिकेशन प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (पैट) की परीक्षा दो पारियों में होनी है। इसका परीक्षा केंद्र विवि का नवीन परीक्षा भवन बनाया गया है। ऐसे में दोनों परीक्षाओं में टकराव होगा। कुलसचिव ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि शासन स्तर की परीक्षा कराना प्राथमिकता है। यदि पैट की परीक्षा उक्त तिथियों पर होगी तो पीएचडी प्रवेश परीक्षा और पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा।
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