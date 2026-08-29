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Jhansi News: पानी के तेज बहाव में बहे युवक का मिला शव

Sat, 29 Aug 2026 01:31 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:31 AM IST
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Body of youth swept away by strong current found
संवाद न्यूज एजेंसी
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टोड़ी फतेहपुर। बृहस्पतिवार को पानी के तेज बहाव में बहे युवक का शव शुक्रवार को नाले में पड़ा मिला। नाले का जलस्तर कम होने के बाद शव नजर आया। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
बृहस्पतिवार को हुई मूसलाधार बारिश से नगर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। इसी बीच मोहल्ला नजरगंज निवासी बलाऊ यादव का 19 वर्षीय पुत्र शैलेंद्र यादव पानी के तेज बहाव में बह गया था। शैलेंद्र वैद्य के मंदिर के पास स्थित नाले में बहा था। शुक्रवार सुबह नाले का जलस्तर कम होने पर स्थानीय लोगों ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर उसका शव देखा। सूचना मिलने पर परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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बताया गया कि बृहस्पतिवार को मटरू यादव के पुत्र राजू यादव की पत्नी विनीता अपने छोटे बच्चे के साथ खाना बना रही थीं। इसी दौरान उनके कच्चे मकान का छप्पर गिर गया, जिसमें विनीता दब गईं। गंभीर हालत में उन्हें ट्रैक्टर की मदद से नाले से निकालकर स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय ले जाया गया। बताया जा रहा है कि शैलेंद्र विनीता के उपचार के लिए पैसे देने जा रहा था, तभी वह तेज बहाव की चपेट में आ गया।
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उपजिलाधिकारी टहरौली आशीष कुमार सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिया।
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