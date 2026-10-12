फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Bhagavat is the boat to cross the ocean of worldly existence: Monika.

भवसागर पार करने की नौका है भागवत : मोनिका

Mon, 12 Oct 2026 02:06 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
Bhagavat is the boat to cross the ocean of worldly existence: Monika.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रानीपुर। विंध्यवासिनी मंदिर परिसर भौड़ारा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह धार्मिक कार्यक्रम मां विंध्यवासिनी सेवा समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
कलश यात्रा मोहल्ला गंज स्थित बिहारी जी मंदिर कुशवाहा समाज मंदिर से प्रारंभ हुई। यात्रा शुरू होने से पहले विधि विधान के साथ पूजन आरती की गई। यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण किए चल रही थीं। डीजे पर धार्मिक गीत बज रहे थे और घोड़े नृत्य कर रहे थे। कथावाचक किशोरी मोनिका गढ़ी खेरा मुरैना एक बग्गी में सवार थीं। मुख्य यजमान दीनदयाल कुशवाहा महापुराण को सिर पर धारण किए हुए थे। कलश यात्रा विभिन्न धार्मिक स्थलों से गुजरती हुई कथा स्थल पर समाप्त हुई।
विज्ञापन

कार्यक्रम स्थल पर भागवत कथा की महिमा का वर्णन करते हुए कथावाचक किशोरी मोनिका ने कहा कि भागवत कथा कलयुग में भवसागर पार करने की नौका है।
इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. एमएल आर्य, पूर्व पार्षद चंद्र प्रकाश कुशवाहा, डॉ. नाथूराम कुशवाहा, नरेंद्र कुशवाहा, कैलाश कुशवाहा, छोटेलाल कुशवाहा, शक्ति राय, सुरेश कुशवाहा, बृजबिहारी, बिठल्ले आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed