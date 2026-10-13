Jhansi News: बुजुर्ग को स्कूटी से टक्कर मारने का विरोध करने पर पीटा

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झांसी। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी नझाई में बुजुर्ग महिला को स्कूटी से टक्कर मार दी। विरोध करने पर परिवार के लोगों को भी स्कूटी सवारों ने पीट दिया। हमले में दो लोग चुटहिल हो गए। उन्होंने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। पुरानी नझाई निवासी शिल्पी साहू के मुताबिक रविवार शाम उनकी सास दुर्गा पंडाल के निकट खड़ी थी। उसी दौरान मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति ने तेज रफ्तार और लापरवाही से स्कूटी चलाते हुए उनकी सास को टक्कर मार दी। इससे उनकी सास घायल हो गईं। विरोध करने आरोपियों ने उनके पति अभिषेक को भी पीटकर घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो