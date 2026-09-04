Jhansi News: हाईवे पर हादसे में एंबुलेंस चालक की मौत

विज्ञापन

लुहारी /निवाड़ी। झांसी-खजुराहो हाईवे पर गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। निवाड़ी भाटा रेस्ट एरिया के पास एक एंबुलेंस अज्ञात भारी वाहन से टकरा गई। इस हादसे में एंबुलेंस चालक मन्नू कुशवाहा (36) की मौके पर ही मौत हो गई।मन्नू कुशवाहा झांसी में मरीज छोड़ने के बाद मऊरानीपुर लौट रहा था। निवाड़ी भाटा के पास ओवरटेक करते समय उसकी एंबुलेंस अज्ञात वाहन से टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एंबुलेंस के परखच्चे उड़ गए। चालक मन्नू वाहन में बुरी तरह फंस गया था। सूचना मिलते ही रोड पेट्रोलिंग टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। सीआरओ संजय सिंह चंदेल भी एंबुलेंस के साथ पहुंचे। टीम ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।मन्नू कुशवाहा अपने दो भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके परिवार में पत्नी अनीता और चार छोटे बच्चे राखी (10), जानवी (8), खुशी (5) और एक वर्षीय बेटा है। मन्नू ही एंबुलेंस चलाकर परिवार का एकमात्र सहारा था। गांव के अखिलेश श्रीवास ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है।