फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Allegations of arbitrary allocation of contracts in the Minor Irrigation Department

Jhansi News: लघु सिंचाई विभाग में मनमाने तरीके से ठेके बांटने का आरोप

Sun, 01 Nov 2026 02:17 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
Allegations of arbitrary allocation of contracts in the Minor Irrigation Department
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन


झांसी। लघु सिंचाई विभाग में टेंडर प्रक्रिया की शर्तों की अनदेखी और ठेकेदारों से वसूली का आरोप लगाते हुए इसकी जांच कराए जाने की मांग की गई है। शिकायती पत्र में कहा गया कि विभाग की ओर से कुछ कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गई।

इसमें ठेकेदारों के लिए दो साल का अनुभव प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया लेकिन मनमाने तरीके से अपने चहेते ठेकेदारों को एक साल के अनुभव प्रमाणपत्र पर ही पात्र मानकर निविदा प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है। आरोप लगाया गया कि इसके बदले ठेकेदारों से वसूली की जा रही है। आरोप है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों में भी गड़बड़ी की गई। चेकडैम, तालाब और ब्लास्ट कूप कार्यों में भी वसूली की जा रही है। जिलाधिकारी एवं मंडलायुक्त कार्यालय में शिकायत भेजते हुए इसकी जांच कराए जाने की मांग की है हालांकि अधिशासी अभियंता अश्वनी सिन्हा ने इससे इन्कार किया है। उनका कहना है कि निविदा प्रक्रिया में सभी को शामिल किया गया है। इसमेें किसी तरह की अनियमितता नहीं है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed