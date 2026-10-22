‘राम ने यादव को मारा’, ‘मूर्ख चंद्र यादव’: एमएलसी चुनाव की वोटर पर्ची में ऐसी गड़बड़ियां, कल है वोटिंग

टंकण त्रुटि से ऐसा हुआ, मतदाता सूची को शुद्ध करा लिया है: आरओ

इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर/ मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे ने कहा कि टंकण त्रुटि के चलते संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे लगभग 30 मामले सामने आए हैं। तत्काल मतदाता सूची को शुद्ध करा लिया गया। साथ ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि लिपिकीय त्रुटि से किसी भी मतदाता को मतदाधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र सभी जिलों में कंट्रोल रूम खोला जा रहा है। मतदाता सूची में नाम में गड़बड़ी की कोई भी शिकायत मिलती है तत्काल दुरुस्त कराया जाएगा।