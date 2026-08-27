Jhansi News: हरियाणा से 20 बोतल शराब लेकर आया आरोपी गिरफ्तार

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जीआरपी प्रभारी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व को लेकर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम रेलवे स्टेशन के इंडियन ऑयल डिपो के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग कैंपस में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान नरेश कुमार साहू निवासी दतिया गेट बाहर थाना कोतवाली को संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए हिरासत में ले लिया। उसके पास से बरामद पिट्ठू बैग से आठ फुल बोतल और एक झोले से 12 हाफ बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक सभी शराब की बोतलें हरियाणा मार्का की थीं। आरोपी को गिरफ्तार कर जीआरपी ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जीआरपी प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है।