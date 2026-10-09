झांसी: आप जिलाध्यक्ष अरशद खान हाउस अरेस्ट, मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले- घोंटा जा रहा लोकतंत्र का गला

देश के हर नागरिक को अधिकार है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग अपना जनप्रतिनिधि चुनने में करे, और चुनाव आयोग का यह कर्तव्य है कि वह देश के हर वयस्क नागरिक का मताधिकार सुनिश्चित करे लेकिन वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा अपने कर्तव्य के विपरीत देश के नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने की बात सामने आ रही है और जब देश का युवा वर्ग और तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे पर अपना विरोध जताना चाह रहे हैं और आंदोलन करना चाह रहे हैं तो उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके एक एक कदम को रोकने के लिए पुलिस और अर्ध सैनिक बलों को मोर्चे पर लगा दिया गया है, देश की राजधानी में जहां अर्ध सैनिक बलों की सैंकड़ों कंपनियां बुला ली गई हैं वहीं देश और प्रदेश के कोने कोने से आंदोलन में जाने वालों को रोकने के लिए पूरा पुलिस महकमा लगा दिया गया है।

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