Jhansi News: मेडिकल कॉलेज में 36 करोड़ से बनेगा 400 बेड का हॉस्टल

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मेडिकल कॉलेज परिसर में 150-150 बेड की क्षमता के सीवी रमन छात्रावास, धनवंतरी छात्रावास, सीनियर बॉयज हॉस्टल और यूजी गर्ल्स छात्रावास हैं। पीजी गर्ल्स के 54, 80 पीजी छात्रावास 80 बेड का हैं। मेडिकल छात्रों की संख्या ज्यादा होने की वजह से कई विद्यार्थियों को हॉस्टल नहीं मिल पाता है। इसके चलते उन्हें किराये पर कमरा लेकर रहना पड़ रहा है। वहीं, 272 बेड के यूजी महिला छात्रावास का निर्माण शुरू हो गया है, जो 26 करोड़ से बनेगा। वहीं, 64 बेड का पीजी छात्रावास का 6.50 करोड़ रुपये से काम शुरू हो गया है।0- वर्जन400 बेड के यूजी छात्रावास को शासन ने मंजूर कर दिया है, जो 36 करोड़ रुपये में बनेगा। कार्यदायी संस्था को भी नामित कर दिया गया है। 272 बेड का यूजी छात्रावास व 64 बेड के पीजी छात्रावास बनना शुरू हो गया है।डॉ. सुधीर कुमार, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज