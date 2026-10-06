Jhansi News: तृतीय अखिल भारतीय शतरंज टूर्नामेंट दस से

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झांसी। पं. रमेश कुमार शर्मा की स्मृति में तृतीय अखिल भारतीय शतरंज चैम्पियनशिप दस और 11 अक्तूबर तक आरएनएस वर्ल्ड स्कूल परिसर में आयोजित होगी। इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। सोमवार को पत्रकार वार्ता में सीए गौरव गुप्ता ने बताया कि अब तक करीब 200 प्रविष्टियां मिली हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन दस अक्तूबर को आरएनएस वर्ल्ड स्कूल की चेयरपर्सन अनुराधा शर्मा करेंगी। उद्घाटन समारोह में पुलिस महानिरीक्षक आकाश कुलहरि और अन्य जनप्रतिनिधि अतिथि होंगे। टूर्नामेंट निदेशक डॉ. आरके गुप्ता ने बताया कि पं. रमेश कुमार शर्मा ने बुंदेलखंड के विकास, शिक्षा और आयुर्वेद चिकित्सा में योगदान दिया था। वे स्वयं भी अच्छे शतरंज खिलाड़ी थे। संवाद