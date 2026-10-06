फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   3rd All-India Chess Tournament starts on the 10th.

Jhansi News: तृतीय अखिल भारतीय शतरंज टूर्नामेंट दस से

Tue, 06 Oct 2026 01:58 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
3rd All-India Chess Tournament starts on the 10th.
आरएनएस वर्ल्ड&nbsp;स्कूल&nbsp;में पत्रकारवार्ता&nbsp;में&nbsp;शतरंज&nbsp;प्रतियोगिता&nbsp;की&nb - फोटो : Archive
झांसी। पं. रमेश कुमार शर्मा की स्मृति में तृतीय अखिल भारतीय शतरंज चैम्पियनशिप दस और 11 अक्तूबर तक आरएनएस वर्ल्ड स्कूल परिसर में आयोजित होगी। इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। सोमवार को पत्रकार वार्ता में सीए गौरव गुप्ता ने बताया कि अब तक करीब 200 प्रविष्टियां मिली हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन दस अक्तूबर को आरएनएस वर्ल्ड स्कूल की चेयरपर्सन अनुराधा शर्मा करेंगी। उद्घाटन समारोह में पुलिस महानिरीक्षक आकाश कुलहरि और अन्य जनप्रतिनिधि अतिथि होंगे। टूर्नामेंट निदेशक डॉ. आरके गुप्ता ने बताया कि पं. रमेश कुमार शर्मा ने बुंदेलखंड के विकास, शिक्षा और आयुर्वेद चिकित्सा में योगदान दिया था। वे स्वयं भी अच्छे शतरंज खिलाड़ी थे। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed