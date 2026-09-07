Jhansi News: एक हजार लीटर लहन नष्ट, पांच गिरफ्तार
झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:34 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:34 AM IST
विज्ञापन
दतिया। सागर में जहरीली शराब घटना के बाद दतिया प्रशासन सतर्क हुआ है। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के निर्देश पर आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के खिलाफ अभियान छेड़ा। जिला आबकारी अधिकारी रामकुमार सूत्रकार और अनिरुद्ध खानवलकर के नेतृत्व में छापामार कार्रवाई हुई। इस दौरान 1,000 लीटर लहन बरामद कर नष्ट की गई। साथ ही 119 लीटर शराब भी जब्त हुई। जब्त सामग्री का कुल अनुमानित बाजार मूल्य 1,73,800 रुपये आंका गया है। विभाग ने नौ प्रकरण दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रशासन ने बताया कि नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए यह अभियान जिले में जारी रहेगा। संवाद
विज्ञापन