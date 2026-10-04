Jhansi News: स्वास्थ्य केंद्र कॉलोनी में निकला 10 फीट लंबा सांप

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बरुआसागर।प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी आवास कॉलोनी में शाम होते ही उस समय हड़कंप मच गया, जब परिसर में अचानक करीब 9 से 10 फीट लंबा सांप दिखाई दिया। विशाल सांप को देखते ही वहां मौजूद कर्मचारियों और लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ देर के लिए पूरे परिसर में डर का माहौल बन गया।कॉलोनी में सांप दिखाई देने की जानकारी मिलते ही अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों को सूचना दी गई। कुछ ही देर में कई कर्मचारी मौके पर पहुंच गए तथा वन विभाग को सूचना दी गई मौके पर पहुँचे वन विभाग केरेस्क्यू टीम के सौरभ कुमार ने काफी मशक्कत के बाद लंबे सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। सांप को पकड़ने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। सौरभ कुमार ने बताया कि यह रैट स्नेक धामन है और गैर-विषैला होता है। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे घोड़ा पछाड़ और धावन जैसे नामों से भी जाना जाता है।डॉक्टर बीएस राजपूत ने भी बताया कि पकड़ा गया सांप रैट स्नेक है और यह गैर-विषैला होता है। हालांकि, अस्पताल परिसर में अचानक इतने लंबे सांप के दिखाई देने से कर्मचारियों में काफी देर तक दहशत बनी रही। रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।बाउंड्री से लगे क्षेत्र में गंदगी पर उठे सवालघटना के बाद कर्मचारी आवास कॉलोनी की साफ-सफाई को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि कॉलोनी की बाउंड्री से लगे क्षेत्र में अक्सर गंदगी जमा रहती है। उनका कहना है कि इसी तरह के स्थानों से सांप परिसर की ओर आ सकते हैं। कर्मचारियों ने परिसर और आसपास के क्षेत्र में नियमित सफाई, झाड़ियों की कटाई और गंदगी हटाने की मांग की है।