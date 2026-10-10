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Jaunpur News: मोबाइल चार्जर बोर्ड में लगाने के दौरान करंट से युवक की मौत

Sat, 10 Oct 2026 01:53 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:53 AM IST
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Young man dies from electric shock while inserting into mobile charger board
सुमित कुमार पाल, फाइल फो
सुजानगंज। शिवरिहा गांव में बृहस्पतिवार की रात में हाई वोल्टेज करंट से बिजली के बोर्ड में मोबाइल चार्जर लगाने के दौरान करंट की चपेट में आने से सुमित कुमार पाल (20) की मौत हो गई। कई घरों में लगे बिजली के बोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। शिवरिहा गांव में बृहस्पतिवार की रात में घरों में अचानक हाई वोल्टेज करंट आने लगा। इसी दौरान सुमित बोर्ड में मोबाइल चार्जर लगा रहे थे। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गए। सुमित दो भाइयों में बड़े थे। हादसे के बाद परिजन उन्हें सीएचसी सुजानगंज ले गए।
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जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। घर आने के बाद उनकी मौत हो गई। वहीं, गांव के अखिलेश, कलावती और आदित्य भी हाई वोल्टेज करंट से झुलस गए। थानाध्यक्ष अमित पांडेय ने बताया कि करंट से युवक की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। संवाद
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