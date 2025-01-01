Jaunpur News: भाई को बचाने में युवक की गोमती नदी में डूबने से मौत

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भाई को डूबता देख गौरव ने नदी में छलांग लगा दी। उसने धर्मजीत को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकालकर किनारे पहुंचा दिया। खुद नदी में बने गहरे गड्ढे में फंस गया। गौरव के डूबने की जानकारी होते ही घाट पर मौजूद लोगों ने नदी में उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी प्रयास के बाद युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

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चंदवक। गोबरा गांव निवासी गौरव यादव (20) की बृहस्पतिवार को गोमती नदी में डूबने से मौत हो गई। गौरव अपने छोटे भाई धर्मजीत को डूबने से बचाने के प्रयास में खुद गहरे पानी में समा गया। मृतक के पिता गुदरी यादव ने बताया कि गौरव दो भाइयों में बड़ा था। उसका छोटा भाई धर्मजीत मानसिक रूप से बीमार है। बृहस्पतिवार को दोनों भाई चकरतीरथ घाट पर गोमती नदी में नहाने गए थे। नहाते समय धर्मजीत अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा।