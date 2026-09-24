Jaunpur News: जनरेटर में फंसकर महिला के उखड़े बाल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:04 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:04 AM IST
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खेतासराय। लेदरही गांव में बुधवार की शाम को घर में चल रहे जनरेटर को बंद करने गई महिला उसकी चपेट में आकर घायल हो गई। जनरेटर में बाल फंसने से उसके बाल अलग हो गए। महिला की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और किसी तरह जनरेटर बंद किया।
इसके बाद उसे आनन-फानन में नगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला मुख्यालय रेफर कर दिया। लेदरही गांव निवासी सद्दाम की पत्नी सहाना (35) बुधवार की शाम को करीब साढ़े पांच बजे घर में चल रहे जनरेटर को बंद करने गई थी।
इसी दौरान वह जनरेटर की चपेट में आ गई। बाल जनरेटर में फंसने से वह घायल हो गई। महिला की चीख सुनकर परिजन दौड़कर पहुंचे और जनरेटर बंद किया। परिजन उसे तत्काल निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया।
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हालत गंभीर होने पर बेहतर उपचार के लिए जिला मुख्यालय रेफर कर दिया गया। घायल का भाई नौशाद अहमद ने बताया कि जनरेटर बंद करते समय सहाना घायल हो गई। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। संवाद
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इसके बाद उसे आनन-फानन में नगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला मुख्यालय रेफर कर दिया। लेदरही गांव निवासी सद्दाम की पत्नी सहाना (35) बुधवार की शाम को करीब साढ़े पांच बजे घर में चल रहे जनरेटर को बंद करने गई थी।
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इसी दौरान वह जनरेटर की चपेट में आ गई। बाल जनरेटर में फंसने से वह घायल हो गई। महिला की चीख सुनकर परिजन दौड़कर पहुंचे और जनरेटर बंद किया। परिजन उसे तत्काल निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया।
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हालत गंभीर होने पर बेहतर उपचार के लिए जिला मुख्यालय रेफर कर दिया गया। घायल का भाई नौशाद अहमद ने बताया कि जनरेटर बंद करते समय सहाना घायल हो गई। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। संवाद