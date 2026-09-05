Jaunpur News: महिला का शव फंदे से लटका मिला मानसिक अस्वस्थ होने की आशंका

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उसने तुलसी को आसपास और सिरकोनी स्टेशन तक काफी खोजा लेकिन उसका पता नहीं चला। शनिवार को सुबह, घर से लगभग 300 मीटर दूर, एक बिजली के पोल पर चढ़ने के लिए लगाए गए एंगल से तुलसी साड़ी के फंदे से लटकती हुई दिखाई दी। घटना की सूचना प्रधान सन्नी सिंह ने पुलिस को दी। करन राजभर ने बताया कि तुलसी मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और जन्माष्टमी पर मुर्गा खाने की जिद कर रही थी। जलालपुर थाना प्रभारी सत्येंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि महिला के विक्षिप्त होने की बात सामने आई है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी।

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सिरकोनी (जौनपुर)। जलालपुर थाना क्षेत्र के बंदीपुर गांव में शनिवार की सुबह एक विवाहिता तुलसी (27) का शव घर से कुछ दूरी पर एक खंभे में लगे एंगल से साड़ी के सहारे लटका हुआ मिला। विवाहिता के मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की बात सामने आ रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिरकोनी क्षेत्र के बंदीपुर गांव निवासी करन राजभर बंगलूरू में एक फैक्ट्री में काम करता था। उसने पांच साल पहले असम की रहने वाली तुलसी से बंगलूरू में शादी की थी। लड़की का कोई मायका नहीं था। कुछ दिन पहले करन अपनी पत्नी तुलसी को लेकर बंगलूरू से अपने घर आया था। परिवार के सदस्यों के अनुसार, तुलसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। शुक्रवार की शाम को करन राजभर किसी परिचित के बीमार होने की सूचना पर उन्हें देखने शहर के एक नर्सिंग होम चला गया था। देर रात जब वह घर लौटा तो तुलसी घर पर नहीं थी।