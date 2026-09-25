Jaunpur News: यूबीआई के शाखा प्रबंधक ने कार में गोली मारकर दी जान, सुसाइड नोट भी मिला
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:02 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:02 AM IST
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बख्शा। थाना क्षेत्र के प्रभु ढाबा के पास बृहस्पतिवार की रात करीब 11 बजे टाटा सिएरा कार में यूबीआई के शाखा प्रबंधक दुर्गेश श्रीवास्तव (40) का शव मिला।
हाईवे कर्मियों ने कार में व्यक्ति को पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल लेकर गए। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक मूल रूप से लखनऊ के इन्क्लेव कुर्सी रोड, थाना गुडंबा के रहने वाले थे।
वे जौनपुर शहर के वन विहार में किराये के मकान में परिवार के साथ रहते थे। वे सुजानगंज थाना क्षेत्र यूबीआई की सराय पड़री शाखा में शाखा प्रबंधक के पद पर तैनात थे।
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पुलिस के अनुसार गोली उनके सीने में बाईं ओर लगी थी। उन्होंने खुद गोली मारी थी। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस घटना को प्रथमदृष्टया आत्महत्या का मामला बता रही है।
एएसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह के अनुसार मृतक की पत्नी रचना श्रीवास्तव ने बताया कि दुर्गेश करीब एक सप्ताह से तनाव में थे। पुलिस ने सुसाइड नोट और घटनास्थल से मिले अन्य साक्ष्यों को कब्जे में ले लिया है। शव को सीएचसी नवपेड़वा में रखा गया है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच की।
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हाईवे कर्मियों ने कार में व्यक्ति को पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल लेकर गए। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक मूल रूप से लखनऊ के इन्क्लेव कुर्सी रोड, थाना गुडंबा के रहने वाले थे।
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वे जौनपुर शहर के वन विहार में किराये के मकान में परिवार के साथ रहते थे। वे सुजानगंज थाना क्षेत्र यूबीआई की सराय पड़री शाखा में शाखा प्रबंधक के पद पर तैनात थे।
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पुलिस के अनुसार गोली उनके सीने में बाईं ओर लगी थी। उन्होंने खुद गोली मारी थी। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस घटना को प्रथमदृष्टया आत्महत्या का मामला बता रही है।
एएसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह के अनुसार मृतक की पत्नी रचना श्रीवास्तव ने बताया कि दुर्गेश करीब एक सप्ताह से तनाव में थे। पुलिस ने सुसाइड नोट और घटनास्थल से मिले अन्य साक्ष्यों को कब्जे में ले लिया है। शव को सीएचसी नवपेड़वा में रखा गया है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच की।