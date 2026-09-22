Jaunpur News: जमीन कब्जे का विरोध करने पर पंचायत अधिकारी सहित 3 को पीटा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:45 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:45 AM IST
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मड़ियाहूं। रामपुर खास गांव में सोमवार की सुबह 9:30 बजे विवादित भूमि पर कब्जे का विरोध करने पर ग्राम पंचायत अधिकारी सहित तीन लोगों पर गांव के ही कुछ लोगों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। ग्राम पंचायत अधिकारी ने आरोपियों पर सरकारी अभिलेख और डोंगर छीनकर फाड़ने का भी आरोप लगाया है। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि भंडरिया टोला निवासी जय सिंह गुप्ता मड़ियाहूं विकास खंड में ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। उनका आरोप है कि वह घर से ब्लॉक जाने के लिए रामपुर खास स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहे थे। रास्ते में मड़ियाहूं-मछलीशहर मार्ग पर उनके बड़े भाई की विवादित जमीन पर कुछ लोग खड़े थे। पूछताछ करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दिया। लोहे की रॉड से हमला कर दिया। सूचना मिलने पर उनके बड़े भाई संतोष गुप्ता और भांजा प्रियांशु पहुंचे तो आरोपियों ने उनको भी पीटा। पुलिस ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा।
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