Jaunpur News: राजस्व परिषद सदस्य ने गांवों में परखी विकास कार्यों की हकीकत

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पट्टी कीरत राय में उन्होंने वनवासी बस्ती में ग्राम प्रधान अनिल कुमार की ओर से लगवाए गए चापाकल, आंगनबाड़ी केंद्र, पार्क, खेल मैदान, आवासों की रंगाई-पुताई व रखरखाव, चबूतरा, फर्श, सीढ़ी, किचन शेड, सोलर लाइट और वाटर पंप आदि का निरीक्षण किया। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों और विद्यालयों में पेयजल, बिजली, फर्नीचर, शौचालय तथा छात्र-शिक्षक अनुपात की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं, बैठकों, भ्रमण कार्यक्रमों और अंतरविभागीय समन्वय का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी अभिलेखों को अद्यतन कर संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने को कहा। इस दौरान उपायुक्त श्रम एवं रोजगार नंदलाल कुमार, खंड विकास अधिकारी अभिनव सरोज, एडीओ पंचायत आकाश कुमार समेत अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

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सुरेरी। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के सदस्य न्यायिक प्रेम प्रकाश आईएएस ने सोमवार को विकास खंड रामपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों का सघन निरीक्षण कर विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखी। उन्होंने राघोरामपट्टी, पचवल, भानपुर और पट्टी कीरत राय गांवों में पहुंचकर विकास योजनाओं की प्रगति देखी।