Jaunpur News: पूविवि में बनेगा सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, स्टेडियम का होगा कायाकल्प

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कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव से मुलाकात कर विश्वविद्यालय में आधुनिक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक की स्थापना और एकलव्य स्टेडियम के क्रिकेट मैदान के उच्चीकरण का प्रस्ताव सौंपा। खेल मंत्री ने प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए खेल सुविधाओं के विकास में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।कुलपति के अनुसार मांग पत्र में विश्वविद्यालय परिसर में मानक स्तर के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के निर्माण के लिए वित्तीय और विभागीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में तीन लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।इसके तहत मैदान का समतलीकरण, बेहतर जलनिकासी व्यवस्था, उच्च गुणवत्ता वाली पिच, अभ्यास के लिए नेट्स और खिलाड़ियों के लिए आवश्यक आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की योजना है। इससे विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के बीच उच्चस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं के आयोजन को बढ़ावा मिलेगा। विश्वविद्यालय ने देश को कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। इनमें हॉकी खिलाड़ी कोथाजीत सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित राजकुमार पाल और अंतरराष्ट्रीय स्टीपलचेज एथलीट पारुल चौधरी प्रमुख हैं।