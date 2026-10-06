Jaunpur News: एबीवीपी ने पूविवि परिसर में चलाया सदस्यता अभियान

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मल्हनी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की ओर से हेल्पडेस्क लगाकर सदस्यता अभियान चलाया गया। अभियान में करीब 150 विद्यार्थियों ने एबीवीपी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश व विभाग संयोजक एवं विश्वविद्यालय अध्यक्ष शानू सिंह ने कहा कि विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों को अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के साथ सकारात्मक छात्र नेतृत्व के लिए तैयार करती है। इस अवसर पर जिला संयोजक हर्ष सिंह, शिवम सिंह, एकांश मिश्रा, सार्थक, शिवेंद्र, शिवांश, रितेश, मनीष समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।