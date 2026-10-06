Jaunpur News: पौधरोपण कर नियमित देखभाल व संरक्षण का लिया संकल्प लिया

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वक्ताओं ने कहा कि पौधरोपण केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल कर उन्हें वृक्ष के रूप में विकसित करना भी सामूहिक जिम्मेदारी है। अध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि पर्यावरण बचाने और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना जरूरी है। मुख्य सचिव सैय्यद मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। इस मौके पर रितेश गुप्ता, वीरेंद्र मौर्य, आरपी सिंह, सुशील अग्रहरी, मनोज कुमार, संदीप गुप्ता, दिपांशु आदि मौजूद रहे।

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जौनपुर। लायन्स क्लब जौनपुर की ओर से सोमवार को सेवा सप्ताह के अंतर्गत सरदार सिंह पार्क, हुसेनाबाद में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यावरण संरक्षण और हरित वातावरण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों ने नीम, आंवला, आम, गुलमोहर आदि पौधे लगाए। साथ ही रोपे गए पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण का संकल्प लिया।