Jaunpur News: जौनपुर के राजकुमार ने वाराणसी के गिरीश को किया पराजित

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रामनगर। हृदयपुर गांव में शुक्रवार को विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। जौनपुर के राजकुमार पहलवान ने वाराणसी के गिरीश को चित्त किया। वाराणसी के पारस ने प्रतापगढ़ के मनोहर पहलवान को पटखनी दी। जौनपुर के काजू पहलवान वाराणसी के मोनू को पटकनी दी। प्रतापगढ़ के निखिल पहलवान और प्रयागराज के कुलदीप पहलवान के बीच भी जोरदार भिड़ंत हुई, इसमें कुलदीप पहलवान ने बाजी मारी। जौनपुर के रामआसरे ने जालौन के राजेश को पटकनी दी। भदोही के राणा पहलवान ने वाराणसी के सुरेंद्र को पटकनी दी। दंगल का शुभारंभ मुख्य अतिथि जटाशंकर पांडेय ने किया। उन्होंने कहा कि कुश्ती हमारी पुरानी परंपरा है, जिसे सहेजने की जरूरत है। विजेता पहलवानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। संचालन लल्ला पहलवान ने किया। इस दौरान प्रधान राजबहादुर सिंह, लालमन राजभर, राहुल पांडेय रहे।