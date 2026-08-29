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Jaunpur News: संध्या आरती से गूंजा बड़े हनुमान मंदिर का परिसर

Sat, 29 Aug 2026 11:29 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:29 PM IST
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The premises of the Big Hanuman Temple echoed with the evening Aarti
जौनपुर। नगर के रास मंडल स्थित बड़े हनुमान मंदिर में संध्या आरती का आयोजन किया गया। देर शाम तक मंदिर परिसर भजनों से गूंजता रहा। भजन संध्या के प्रसाद वितरण हुआ। शाम को पांच बजे से ही मंदिर परिसर में लोग पहुंचने लगे थे। मंदिर के पुजारी की देखरेख में आरती शुरू हुई। आरती के बाद भजन सुनाकर श्रद्धालुओं ने सभी का मन मोह लिया। आस पास के लोग बड़ी संख्या में भजन संध्या में शामिल हुए। भजन के बाद अपने इष्ट देव के दर्शन कर निहाल हो गए। देर शाम तक मंदिर परिसर में भीड़ रही।
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