Jaunpur News: संध्या आरती से गूंजा बड़े हनुमान मंदिर का परिसर

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जौनपुर। नगर के रास मंडल स्थित बड़े हनुमान मंदिर में संध्या आरती का आयोजन किया गया। देर शाम तक मंदिर परिसर भजनों से गूंजता रहा। भजन संध्या के प्रसाद वितरण हुआ। शाम को पांच बजे से ही मंदिर परिसर में लोग पहुंचने लगे थे। मंदिर के पुजारी की देखरेख में आरती शुरू हुई। आरती के बाद भजन सुनाकर श्रद्धालुओं ने सभी का मन मोह लिया। आस पास के लोग बड़ी संख्या में भजन संध्या में शामिल हुए। भजन के बाद अपने इष्ट देव के दर्शन कर निहाल हो गए। देर शाम तक मंदिर परिसर में भीड़ रही।