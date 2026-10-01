फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   The paving work is complete, traffic will start after load testing

Jaunpur News: डामरीकरण का काम पूरा, लोड टेस्टिंग के बाद शुरू होगा आवागमन

Thu, 01 Oct 2026 01:54 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
The paving work is complete, traffic will start after load testing
जंघई फ्लाईओवर का डामर फैलाती मशीन। संवाद - फोटो : 1
जौनपुर। मछलीशहर-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-731बी) पर जंघई रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का काम बारिश बंद होते ही फिर से शुरू हो गया है। बुधवार को तेज धूप खिलते ही कार्यदायी संस्था ने फ्लाईओवर पर प्लास्टिक डामर सीट (तारकोल की परत) बिछाने के बाद डामरीकरण (बीसी) का काम पूरा कर लिया है। अब लोड टेस्टिंग की औपचारिकता बाकी है। उम्मीद है कि अक्तूबर के पहले पखवाड़े में तकनीकी टीम लोड टेस्टिंग करेगी। इसके बाद पुल से आवागमन शुरू हो जाएगा। 640 करोड़ रुपये की लागत से मछलीशहर से भदोही तक पहले चरण की मुख्य सड़क स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने समय-सीमा में पूरा कर लिया था। जंघई रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण में पहले रेलवे की एनओसी मिलने में हुई देरी फिर जुलाई में स्लैब ढलाई के बाद बारिश का मौसम रोड़ा बन गया था। सितंबर में ज्वाइंट भरने के बाद जब डामर बिछाने की तैयारी हो रही थी, तभी लगातार पांच दिनों तक हुई बारिश ने फिर से काम पर ब्रेक लगा दिया। पुल से आवागमन शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों को जाम से निजात मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed