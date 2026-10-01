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Jaunpur News: गाजीपुर सिटी तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, जौनपुर में होगा ठहराव

Thu, 01 Oct 2026 02:15 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:15 AM IST
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Special train will run up to Ghazipur City, will stop at Jaunpur
जौनपुर। रेलवे ने पुणे के हडपसर-गाजीपुर सिटी के बीच सप्ताह में दो दिन विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। हडपसर से को 13 अक्तूबर से 20 नवंबर तक व गाजीपुर सिटी से 15 अक्तूबर से 22 नवंबर तक 12-12 फेरे किए जाएंगे।
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इसका ठहराव जौनपुर जंक्शन पर होगा। इससे यहां के यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उत्तर रेलवे समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेन संख्या 01431 हडपसर से शुक्रवार एवं मंगलवार को सुबह 6.55 बजे प्रस्थान कर दौंड कॉर्ड लाइन, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, पिपरिया, कटनी, मैहर, सतना, प्रयागराज छिवकी, वाराणसी जंक्शन होते हुए अगले दिन जौनपुर स्टेशन पर शाम 5.35 बजे पहुंचेंगी। यहां से 5.40 बजे प्रस्थान कर औड़िहार जंक्शन होते हुए रात 8:15 बजे गाजीपुर सिटी पहुंचेगी।
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वापसी में ट्रेन संख्या 01432 गाजीपुर सिटी से रविवार और बृहस्पतिवार की सुबह 4 बजे प्रस्थान कर औड़िहार जंक्शन, होते हुए जौनपुर स्टेशन पर सुबह 7 बजे पहुंचेंगी, यहां से 7.05 बजे रवाना होकर वाराणसी जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, मानिकपुर, सतना, मैहर, कटनी, मुंगावली, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी, खंडवा, भुसावल, जलगांव, दौंड कॉर्ड लाइन होते हुए अगले दिन हडपसर शाम 4:20 बजे पहुंचेगी।
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इस ट्रेन में सामान्य, स्लीपर, वातानुकूलित सहित कुल 18 कोच होंगे।
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