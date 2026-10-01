Jaunpur News: नौकरी दिलाने के नाम पर छह लाख रुपये की ठगी, दो भाइयों पर प्राथमिकी

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बीना साहू ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि अजीत कुमार मिश्र जनता इंटर कॉलेज दुदौली का प्रबंधक है। उसने उनके बेटे तरुण कुमार को विद्यालय में चपरासी की नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इसके बाद नौकरी लगवाने के नाम पर विभिन्न माध्यमों और किश्तों में करीब छह लाख रुपये लिए गए। पीड़िता के अनुसार रुपये जिलाजीत प्रजापति के माध्यम से भी दिए गए। रकम लेने के बाद न तो बेटे को नौकरी दिलाई गई और न ही रुपये वापस किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि रकम वापस मांगने पर दोनों भाई गाली-गलौज करने के साथ ही उसे धमकी देते हैं।प्रार्थना पत्र में यह भी बताया गया है कि लेनदेन और घटना से संबंधित वीडियो सुरक्षित है। पीड़िता का कहना है कि उसने पहले भी संबंधित अधिकारियों और थाने में शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लाइन बाजार थानाध्यक्ष केके सिंह बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।