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Jaunpur News: अस्पताल में भर्ती बेटी को देखने के बाद घर लौट रहे पिता की हादसे में मौत

Thu, 01 Oct 2026 02:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:14 AM IST
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Father returning home after seeing his daughter admitted in hospital dies in an accident
मछलीशहर। बुखार से पीड़ित अस्पताल में भर्ती बेटी को देखने के बाद बाइक से घर लौट रहे मछलीशहर के जमालपुर घोरहा गांव निवासी पिता विनय सिंह (46) की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक के पिता अभयराज सिंह ने बताया कि उनकी पौत्री शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती है।
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विनय दिनभर उसके पास थे। रात में वह बाइक से घर लौट रहे थे। मड़ियाहूं के मोलनापुर मोड़ से आगे जमालपुर गांव के पुलिया के पास पहुंचे ही थे कि बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में विनय के सिर में चोट लगी थी। परिजन उन्हें निजी अस्पताल लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जौनपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
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