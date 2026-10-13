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जनता को न्याय दिलाना ही बार बेंच का उद्देश्य : नवीन कुमार

Tue, 13 Oct 2026 12:46 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:46 AM IST
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The main goal of the bench is to deliver justice to the people: Naveen Kumar
मछलीशहर तहसील सभागार में आयोजित परिचय समारोह में विचार व्यक्त करते उपजिलाधिकारी(न्यायिक)नवीन कु
मछलीशहर। उपजिलाधिकारी (न्यायिक) नवीन कुमार ने तहसील सभागार में सोमवार को आयोजित परिचय समारोह में अधिवक्ताओं से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि जनता को त्वरित न्याय दिलाना ही बार बेंच का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की अहम भूमिका होती है। शासन की भी यही मंशा है कि मुकदमों की त्वरित सुनवाई कर निस्तारण किया जाए, इससे जनता को न्यायालयों एवं तहसील के कई वर्षों तक चक्कर न काटने पड़े। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी हो। समारोह की इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु प्रकाश सिंह ,बाबू राम, अवनींद्र दूबे, विकास यादव, ललित मोहन तिवारी, विनय प्रिय पांडेय, विनय कुमार मौर्य, बृजेश यादव आदि ने विचार व्यक्त किया। अध्यक्षता अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव और संचालन महामंत्री आलोक विश्वकर्मा ने किया।
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