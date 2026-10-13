Jaunpur News: साधु के वेश में आभूषण चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार

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जौनपुर। केराकत के बीरमपुर गांव स्थित मां चंडी देवी मंदिर से चांदी के पांच मुकुट और सोने की नथिया चोरी होने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अंबेडकरनगर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के पक्खनपुर बिछैला गांव निवासी कमलेश प्रताप सिंह उर्फ संदीप है। उसके पास से पुलिस ने 7500 रुपये बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर और अंबेडकरनगर जिलों में छह आपराधिक मामले दर्ज हैं। केराकत थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि बीरमपुर गांव निवासी अरुण सिंह मां चंडी देवी मंदिर में प्रतिदिन आरती और पूजा-पाठ में सहयोग करते हैं। उन्होंने शिकायत की थी कि 19 अगस्त को साधु के वेश में एक व्यक्ति मंदिर पहुंचा और अपना नाम कमलेश सिंह बताया। वह 21 अगस्त तक मंदिर में रहा। इसी दौरान मंदिर की अलमारी में रखे चांदी के पांच मुकुट और सोने की नथिया गायब हो गई। कुछ समय बाद वह व्यक्ति मंदिर से चला गया। मंदिर की सफाई के दौरान पुजारी ने अलमारी खोली तो आभूषण गायब मिले। सोमवार को केराकत पुलिस ने मीरपुर बारी मोड़ के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया है।