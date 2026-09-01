Jaunpur News: मछली पकड़ने नदी में गया किशोर डूबा, मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:45 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:45 AM IST
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बक्शा। बदलापुर थाना क्षेत्र के देवरिया गांव स्थित चौहान बस्ती के पास सोमवार की दोपहर पीली नदी में मछली मारने गए लेदुका गांव निवासी फरहान (14) नदी में नहाते समय गहरे पानी में डूब गया। शाम को खोजबीन के दौरान लगभग 6 बजे बालक का शव मिला। उसके दो अन्य साथियों ने बताया कि मछली मारने के दौरान नहाने के लिए उतरा फरहान गहरे पानी में चला गया। उसे डूबता देखकर दोनों बच्चे बाहर निकलकर शोर मचाने लगे। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर जुटे। घटना की सूचना परिजनों से साथ बदलापुर पुलिस को दी गई। संवाद
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