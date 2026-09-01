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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Teenager drowned while fishing in the river, death

Jaunpur News: मछली पकड़ने नदी में गया किशोर डूबा, मौत

Tue, 01 Sep 2026 12:45 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:45 AM IST
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Teenager drowned while fishing in the river, death
बक्शा विकास खण्ड के देवरिया गांव के समीप पीली नदी में डूबे फरहान की फोटो। परिजन
बक्शा। बदलापुर थाना क्षेत्र के देवरिया गांव स्थित चौहान बस्ती के पास सोमवार की दोपहर पीली नदी में मछली मारने गए लेदुका गांव निवासी फरहान (14) नदी में नहाते समय गहरे पानी में डूब गया। शाम को खोजबीन के दौरान लगभग 6 बजे बालक का शव मिला। उसके दो अन्य साथियों ने बताया कि मछली मारने के दौरान नहाने के लिए उतरा फरहान गहरे पानी में चला गया। उसे डूबता देखकर दोनों बच्चे बाहर निकलकर शोर मचाने लगे। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर जुटे। घटना की सूचना परिजनों से साथ बदलापुर पुलिस को दी गई। संवाद
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