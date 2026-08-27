Jaunpur News: पोखरे में डूबकर किशोर की मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:49 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:49 AM IST
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सिरकोनी। जलालपुर थाना क्षेत्र के कादीपुर गांव निवासी रोहित (17) की बुधवार को पोखरे में डूबकर मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। कादीपुर गांव निवासी रोहित कुमार पुत्र बहादुर घर से तालाब के रास्ते स्कूल की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसका पैर फिसल गया। वह पोखरे में चला गया। पोखरे में जलकुंभी होने के कारण वह डूब गया। किसी की नजर रोहित पर पड़ी। उसने शोर मचाया। लोग जमा हो गए। रोहित को किसी प्रकार बाहर निकाला गया। परिजन उसे एक निजी चिकित्सक के पास ले गए। वहां से उसे जिला अस्ताल रेफर किया गया। जहां डॉक्टरों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। थानाप्रभारी सत्येंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि सूचना के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
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