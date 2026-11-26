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चंदवक। गोबरा गांव में बृहस्पतिवार की शाम को पुआल लदी पिकअप बिजली के तार की चपेट में आ गई। इससे पिकअप पर लदे पुआल में आग लग गई। हादसे के दौरान बिजली का तार टूटकर जमीन पर गिर गया। इससे क्षेत्र की आपूर्ति ठप हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बिजली निगम को दी। बिजली आपूर्ति बंद होने के बाद हादसा टला। पिकअप चालक पतरही निवासी अमन यादव ने बताया कि वह पतरही से पुआल लेकर गोबरा गांव पहुंचाने जा रहा था।