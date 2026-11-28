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सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चले शिविर में सर्जन डॉ. प्रवीण कुमार मद्धेशिया, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सुमन्त कुमार गुप्ता, डॉ. आनंद कुमार (एमडी), डॉ. भानु प्रताप सरोज और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. उमेश कुमार सरोज ने सेवाएं दीं। चिकित्सकों ने विभिन्न रोगों से पीड़ित मरीजों की जांच कर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिए। शिविर में पहुंचे लोगों ने आयोजन की सराहना की। उनका कहना था कि एक ही स्थान पर विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा मिलने से मरीजों को राहत मिली। वहीं, जरूरतमंदों को नि:शुल्क दवाएं मिलने से भी लाभ हुआ। इस अवसर पर जिला सेवा प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता, जिला व्यवस्था प्रमुख तेजनाथ मौर्य और खंड कार्यवाह मोहम्मदाबाद धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा भारती के सेवा विभाग की ओर से शनिवार को कस्बे के जमालपुर मोहल्ला स्थित एक मेडिकल सेंटर में नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने करीब 300 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श दिया। जरूरत के अनुसार मरीजों को नि:शुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं।